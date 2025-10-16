Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Landini, Meloni e il cortigiano sbagliato ilfoglio.it
Maurizio Landini chiama “cortigiana” la premier Meloni: davvero vuol dire prostituta o c’è dell’altro? cultweb.it
Femminicidio Pamela Genini: resta in carcere Soncin. Il gip: “Può uccidere ancora” firenzepost.it
Sabatini: “Su Camarda sono rimasto un po’ adombrato, stizzito, deluso, quando …” pianetamilan.it
Delitto di Garlasco, chi il nuovo avvocato di Andrea Sempio dopo Lovati? Carlo Taormina avrebbe rifiutato virgilio.it
Omicidio Genini, killer Gianluca Soncin non risponde al gip, convalidato il fermo, trovate nella sua casa ... ilgiornaleditalia.it
Ferrari 275 Gtb/4 a tre milioni e Aston Martin Valkyrie di Ricciardo a due
Record di oltre tre milioni di euro in Belgio per la Ferrari 275 Gtb/4, mentre la Valkyrie "Badger B... ► gazzetta.it
Walking Tour Napoli con Carlotta Gagna (Gratis + regalo)
Carlotta Gagna invita la community a un pomeriggio di movimento e benessere sullo splendido lungom... ► napolitoday.it
Marito e moglie trovati morti in casa a colpi di arma da fuoco: omicidio suicidio a San Benedetto del Tronto
Le vittime della tragedia, una coppia senza figli, sono entrambi ottantenni: lui Mario Cutella e le... ► fanpage.it
In un Posto al Sole Diego ha un'idea, mentre Silvia continua a dire "no" a Guido
Diego ha un’idea: assumere al Vulcano Gianluca, finché non torna Silvia. Nel frattempo però il ragaz... ► ilfoglio.it
Il M5s in Campania punta su Luca Trapanese. La paura di Fico e Conte è di essere stritolati dal campo largo
Il M5S si affida a nomi dalla storia potente come Luca Trapanese. Ma la paura dei pentastellati è r... ► fanpage.it
Calciomercato Inter, Upamecano sempre nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione attuale
Calciomercato Inter: occhi puntati su Upamecano, il difensore nel mirino di Marotta Il Calciomercat... ► calcionews24.com
Rugani Juventus: novità importanti per il futuro del difensore. Potrebbe concretizzarsi questo scenario, ecco l’ultima mossa della dirigenza bianconera
di Redazione JuventusNews24Rugani Juventus: scenario a sorpresa per il difensore, potrebbe concretiz... ► juventusnews24.com
Andrè De La Roche all’Accademia di Balletto, Musica e Teatro
Un appuntamento imperdibile per il mondo della danza: mercoledì 23 ottobre, l’Accademia di Ballett... ► napolitoday.it
Chieti, il complesso dell’ex Conservatorio delle Clarisse sarà rigenerato: previsto un polo per università e cultura
Un nuovo futuro per l’ex Conservatorio delle Clarisse, nel cuore del centro storico di Chieti. Mar... ► chietitoday.it
Stadio Napoli, l’allarme di Manfredi e Abodi spaventa i tifosi: “Ora il rischio è reale”
Le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi hanno acceso l’allarme in città. Durante il convegn... ► spazionapoli.it
Palermo, funerali di Paolo Taormina il 21 ucciso da colpo di pistola
Applausi e palloncini bianchi e azzurri all’esterno della Cattedrale di Palermo per i funerali di P... ► tv2000.it
Uomini e Donne, rottura tra Giada Rizzi e Marcello Messina: lei svela cosa è successo
È finita la storia d’amore tra Giada Rizzi e Marcello Messina, conosciutisi e innamoratisi all’inte... ► anticipazionitv.it
Diciotto anni di attività, Promoberg consegna la targa a “Ragazzi On the Road”
Nell’ambito del Forum della Polizia Locale alla Fiera di Bergamo, Promoberg ha consegnato oggi un r... ► bergamonews.it
Sanremo Giovani, sarà Gianluca Gazzoli il conduttore
Carlo Conti ha annunciato che Gianluca Gazzoli, noto podcaster, sarà il conduttore di Sanremo Giova... ► ildifforme.it
Bonus auto elettriche 2025: online i tutorial ufficiali per fare domanda dal 22 ottobre
Il ministero dell'Ambiente ha confermato la data di apertura dello sportello per richiedere l'incen... ► fanpage.it
Calciomercato.com – Pisa Verona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni
2025-10-16 18:46:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Di Alessandro Righe... ► justcalcio.com
Preghiera della sera del 16 Ottobre 2025: “Santo Spirito scendi su di me”
“Spirito Santo scendi su di me”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare ... ► lalucedimaria.it
Juventus, talenti e tattica: Yildiz e Paz
Emanuele Giaccherini ha le idee chiare: Kenan Yildiz surclassa Paz e rappresenta il futuro radioso ... ► ilprimatonazionale.i
Bayern Monaco Juventus Women 0 0 LIVE: grande occasione per Harder
di Redazione JuventusNews24Bayern Monaco Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cr... ► juventusnews24.com
Nicolai Lilin a processo per le frasi contro i giornalisti Rai: “Quelle parole non erano un incitamento”
È ufficiale: lo scrittore e opinionista televisivo dovrà comparire davanti ai giudici per le dichia... ► thesocialpost.it
Ancora pioggia e temporali in Puglia e nel Foggiano: doppia allerta meteo
Prosegue il maltempo in Puglia. Una nuova allerta meteo, prolungamento di quella diramata nella gi... ► foggiatoday.it
Autovelox, in questo caso la multa non è valida: cittadini al settimo cielo
Un’altra sentenza della Cassazione conferma il precedente orientamento in materia di Autovelox. Per... ► temporeale.info
Chi è la prima figlia di Gianni Rivera, Nicole: “È stato un pessimo padre”
Nel 1977 è nata la prima figlia di Gianni Rivera, Nicole, frutto dell’amore con la soubrette Elisab... ► metropolitanmagazine
Basket, Milano ritrova il carattere e batte Zalgiris in Eurolega
Vittoria di uno specifico enorme per l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega, con i meneghini che v... ► oasport.it
Ucraina, Trump a Putin: “Ci vedremo a Budapest. La nostra telefonata ha segnato un grande progresso”
WASHINGTON – “Ci vedremo a Budapest, c’è un grande progresso”: così Donald Trump ha sintetizzato un... ► firenzepost.it
Targa Florio Classica, la prima tappa "la via delle Saline": il programma della manifestazione
Prende il via la Targa Florio Classica 2025, appuntamento decisivo del Campionato italiano Grandi ... ► palermotoday.it
Lutto per i tre Carabinieri morti nell’esplosione: venerdì i funerali, bandiere a mezz’asta nelle scuole. USR Veneto: un minuto di silenzio in classe
Si celebrano venerdì 17 ottobre le esequie dei tre Carabinieri deceduti a Castel d’Azzano (VR). Il ... ► orizzontescuola.it
LIVE Bayern Monaco Juventus 0 0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Tutto pronto per l’inizio della partita. 20.58 Inno... ► oasport.it
Al via al Teatro Modena la nuova stagione di Jazz’n’breakfast: colazione e concerto con grandi nomi
Dominique Dipiazza, Flavio Boltro, Luca Falomi, Max Trabucco, Eugenia Amisano, Massimiliano Rolff,... ► genovatoday.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16 10 2025 ore 20:25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio in collaborazione c... ► romadailynews.it
I bulldozer israeliani demoliscono casa palestinese in Cisgiordania
Al-Mughayyir, 16 ott. (askanews) - I bulldozer israeliani demoliscono una casa di proprietà di pales... ► quotidiano.net
Sinodo, il documento della Cei: “Lievito di pace e speranza”
Il cammino sinodale in Italia. Pubblicato online il documento finale, frutto di quattro anni di asc... ► tv2000.it
Trump: “Incontrerò Putin a Budapest per fermare la guerra”. Ma intanto lancia l’ultimatum che fa tremare il mondo
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che vedrà Vladimir Putin a Budapest, in ... ► thesocialpost.it
I Tomahawk della pace, e tutte quelle volte in cui si sono parlati Donald Trump e Vladimir Putin
Alla vigilia del nuovo incontro alla Casa bianca tra Volodomyr Zelensky e Donald Trump, il tycoon h... ► notizie.com
Lettera del sindaco di Lettomanoppello sull'omicidio Mancini: "Stop all'uso di una tragedia per fare spettacolo e allo sciacallaggio sociale"
Una lunga lettera aperta del sindaco di Lettomanoppello Simone Romano D'Alfonso, a nome dell'ammin... ► ilpescara.it
Vaticano e Abusi, rapporto annuale Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori
Un documento redatto ascoltando chi ha subito abusi. È stato presentato il nuovo rapporto annuale d... ► tv2000.it
Giuseppe Marsocci è il nuovo CEO del Gruppo Armani: inizia una nuova era.
La conferma ufficiale dopo mesi di voci: Giuseppe Marsocci assume il ruolo di CEO del Gruppo Armani... ► mondou.it
Sanremo Giovani 2025, il conduttore sarà Gianluca Gazzoli
Gianluca Gazzoli, volto del BSMT, uno dei podcast italiani di maggior successo, presenterà la gara... ► spettacolo.eu
AEW: Intricata la situazione tra Andrade e la WWE, sarebbe ufficialmente sotto contratto
Andrade è al centro di una battaglia legale tra WWE e AEW. Dopo la sua apparizione a sorpresa... ► zonawrestling.net
Sinner Djokovic, al Six Kings: Jannik è avanti un break | Diretta 3 2
Dopo la netta vittoria su Tsitsipas all'esordio nel Six Kings Slam, Jannik Sinner trova in semifi... ► corriere.it
Statale chiusa dopo un terribile schianto: coinvolti due camion e un’auto, vigili del fuoco al lavoro tra le lamiere
Un boato improvviso, poi il silenzio rotto solo dal suono delle sirene. È quanto accaduto questa ma... ► thesocialpost.it
D'Alfonso (Pd) sulla Nuova Pescara: "È come la dieta: la cominciamo lunedì"
«Nuova Pescara è come il lunedì della dieta: arriva sempre domani, ma non inizia mai. E a ben legg... ► ilpescara.it
Forbidden Fruit, anticipazioni 17 ottobre: Ender vuole sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Ca... ► movieplayer.it
LIVE Zalgiris Olimpia Milano, 78 89 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande reazione dell’EA7, arriva la seconda vittoria in un campo complicato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 FINISCE QUI!! Zalgiris-Olimpia Milano 78-89. Gli uo... ► oasport.it
Liquidata la Le Pen, la Francia è ostaggio di un partitino al 2%
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso sull’ineleggibilità immediata della leader del Rn. L’... ► laverita.info
Halloween in fattoria: un'esperienza da brivido tra i Magredi
Quando il sole tramonta sui Magredi, il bosco si veste di ombre e di magia e prende vita un Hallow... ► pordenonetoday.it
“Volato via”: impatto violentissimo in Italia, è un giovanissimo. Dramma enorme
Il ruggito del motore, un suono familiare e rassicurante per chi vive la strada in sella a una due ... ► thesocialpost.it
Milano Cortina: apertura all'insegna dell'armonia, Malagò "San Siro valore aggiunto"
Sarà l'armonia il tema della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina,... ► iltempo.it
Sinner Djokovic, al Six Kings: Jannik tiene il servizio ancora a zero | Diretta 5 3
Dopo la netta vittoria su Tsitsipas all'esordio nel Six Kings Slam, Jannik Sinner trova in semifi... ► corriere.it
Sinner in campo contro Djokovic al Six Kings Slam – La diretta
Jannik Sinner in campo per la semifinale del torneo Six Kings Slam contro il campione serbo Novak D... ► lapresse.it
Equal arriva a Napoli: inclusività e uguaglianza
Equal, il progetto firmato ADCI – Art Directors Club Italiano – che dal2017 promuove l’inclusività... ► napolitoday.it
Casalnuovo: nuovo “Sold Out” per Giovanni Nappi e per il Parco delle Chiocciole con la terza edizione di Zuccando
Da Venerdì 24 ottobre alle ore 8.30 e proseguirà fino a venerdì 31 ottobre per i bambini delle scu... ► napolitoday.it
Pedone investito da una vettura: grave 74enne
Ha 74 anni l'uomo investito da una vettura mentre attraversava la strada in via Chiarini ad Arezzo... ► arezzonotizie.it
New York Lounge a Milano è il “Paradiso”: party esclusivi nella capitale della moda ed economia
Il New York Louge, nato nel 1976, resta un punto di riferimento a Milano, capitale della moda e del... ► 361magazine.com
Masterclass sui vini di Orvieto Doc. Appuntamento a Jesi il 22 ottobre
Alla scoperta dell’eccellenza: Masterclass dedicata ai Vini di Orvieto DOC. Un viaggio sensoriale ... ► anconatoday.it
Meloni Landini, lo scontro che segna la fine del linguaggio politico
È bastata una parola per scatenare l’ennesima tempesta politica. “Cortigiana”, ha detto Maurizio La... ► thesocialpost.it
Stand e corsi nelle scuole: le attività della Croce Rossa per la giornata della rianimazione cardiopolmonare
Il 16 ottobre ricorre la giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare. Un'occasione unica ... ► pordenonetoday.it
Incendio in un deposito del quartiere Stanic di Bari: evacuate alcune abitazioni
Un incendio è divampato in ‘deposito’ in via Boggiano, una traversa di via Bruno Buozzi nel quarti... ► baritoday.it
M5S, Villani: “Pubblicata la lista per la provincia di Salerno. Ora la parola agli iscritti”
“Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente reso nota la lista dei candidati per la Circoscrizione del... ► salernotoday.it
Pedone investito in via Chiarini ad Arezzo
Pedone investito in via Chiarini ad Arezzo: 74enne soccorso dal 118, sul posto anche l’elisoccorso ... ► lortica.it
"Concerto per Moby Dick" a Palazzo Ducale in occasione della mostra dedicata al mito della balena
In occasione dell’apertura della mostra “Moby Dick. La balena. Storia di un mito dall’antichità al... ► genovatoday.it
Trump: «Incontrerò Putin a Budapest»
Dopo l’incontro andato in scena in Alaska, si prospetta un nuovo bilaterale tra Donald Trump e Vlad... ► lettera43.it