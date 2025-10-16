Femminicidio Sofia Stefani la pm ai giudici | Non fu incidente Gualandi smentito da approfondite indagini

Non fu incidente, ma un femminicidio. La procuratrice aggiunta Lucia Russo, nel corso della sua requisitoria durante il processo, davanti alla Corte d’Assise di Bologna, ribadisce la contestazione di omicidio volontario per Giampiero Gualandi, 63enne ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia (Bologna), imputato per la morte di Sofia Stefani con cui aveva una relazione. La donna, anche lei agente della Polizia locale, è stata uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo partito dalla pistola di ordinanza di Gualandi nell’ufficio dell’uomo, al comando di Anzola (Bologna). “Siamo giunti alla conclusione di questo lungo dibattimento, e le accuse mosse a Gualandi trovano conferma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

