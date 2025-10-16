Femminicidio Petrangeli al processo i vocali choc dell’ex Sono una bomba a orologeria ti sei scavata la fossa con le tue mani
Roma, 16 ottobre 2025 – Minacce, minacce e ancora minacce. Sono migliaia i messaggi audio che Gianluca Molinaro ha inviato - spesso nella stessa giornata - tra il 2021 e il 2024 alla sua ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, uccisa in strada con un fucile a canne mozze il 4 luglio dello scorso anno a Roma. Una quarantina di questi sono stati ascoltati oggi in aula davanti alla Prima Corte di Assise nel processo a suo carico proprio quel femminicidio. Messaggi come questo: "La mia vita è un inferno, Manuela, ho solo uno scopo, e non te lo posso dire, ma tu stai giocando col fuoco, io sono una bomba a orologeria ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
