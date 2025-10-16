Femminicidio Pamela Genini Soncin resta muto davanti al gip | Non è lucido
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini, che è stato interrogato stamane dal gip di Milano Tommaso Perna. Soncin, assistito dall’avvocato Simona Luceri, ha scelto la linea del silenzio come già aveva fatto subito dopo l’arresto in ospedale, dove era stato portato dopo aver inscenato un tentativo di suicidio. Ora l’uomo si trova in isolamento e come ha spiegato la sua legale, revocata in quanto Soncin ha nominato un avvocato di fiducia, «non è lucido. L’ho trovato dimesso – ha aggiunto – non ha ancora preso consapevolezza di quanto accaduto». 🔗 Leggi su Open.online
