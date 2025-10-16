Femminicidio Pamela Genini | resta in carcere Soncin Il gip | Può uccidere ancora

Resta in carcere Gianluca Soncin accusato dellper l'omicidio pluriaggravato della 29enne Pamela Genini, uccisa martedì 14 ottobre 2025, con 24 coltellate. Lo ha deciso il gip di Milano Tommaso Perna che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Femminicidio Pamela Genini: resta in carcere Soncin. Il gip: “Può uccidere ancora”

