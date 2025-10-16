Femminicidio Pamela Genini l' ex moglie di Gianluca Soncin sconvolta per l' uccisione della 29enne | le parole

L’ex moglie di Gianluca Soncin decide di parlare del femminicidio di Pamela Genini: “Rispetto per la memoria della ragazza che non c’è più”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

femminicidio pamela genini exMilano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip nell’interrogatorio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip nell’interrogatorio ... Lo riporta tg24.sky.it

femminicidio pamela genini exFemminicidio a Milano, l’ultimo sms di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura. Chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. ilgiorno.it scrive

femminicidio pamela genini exIl femminicidio di Pamela Genini a Milano - Nel suo appartamento un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata 24 volte dall'ex fidanzato, che la picchiava e minacciava da tempo ... Riporta ilpost.it

