Femminicidio Pamela Genini l' ex moglie di Gianluca Soncin sconvolta per l' uccisione della 29enne | le parole

L’ex moglie di Gianluca Soncin decide di parlare del femminicidio di Pamela Genini: “Rispetto per la memoria della ragazza che non c’è più”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Pamela Genini, l'ex moglie di Gianluca Soncin sconvolta per l'uccisione della 29enne: le parole

Altri contenuti sullo stesso argomento

Soncin non risponde al gip. Calci, minacce, lividi su Pamela prima del femminicidio L’imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere. In un anno e mezzo di relazione con Pamela Genini un crescendo di maltrattamenti mai denunciati Guarda il video - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini, ennesima vittima di un femminicidio annunciato. Non siamo riusciti a salvarla. Le violenze contro le donne non questione individuale ma collettiva. #Mattino5 #StopViolenceAgainstWomen - X Vai su X

Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip nell’interrogatorio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip nell’interrogatorio ... Lo riporta tg24.sky.it

Femminicidio a Milano, l’ultimo sms di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura. Chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. ilgiorno.it scrive

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano - Nel suo appartamento un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata 24 volte dall'ex fidanzato, che la picchiava e minacciava da tempo ... Riporta ilpost.it