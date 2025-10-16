Femminicidio Pamela Genini il presidio a Milano | le immagini

Si è svolto in serata a Milano un presidio con una fiaccolata in ricordo di Pamela Genini, uccisa martedì sera dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate. In tanti hanno voluto rendere omaggio alla 29enne e anche alle altre vittime di femminicidio, accendendo lumini intorno a una panchina rossa e ricordando i loro nomi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Femminicidio Pamela Genini, il presidio a Milano: le immagini

