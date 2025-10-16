Femminicidio Pamela Genini Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip Nella casa di Cervia dell’uomo trovati coltelli e pistole scacciacani

In silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari che deve decidere la convalida del fermo e la misura cautelare a suo carico. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini, che è stato interrogato stamane dal gip di Milano Tommaso Perna. Soncin, assistito dall’avvocato Simona Luceri, ha scelto la linea del silenzio come già aveva fatto subito dopo l’arresto in ospedale, dove era stato portato dopo aver inscenato un tentativo di suicidio con lo stesso coltello con cui ha infierito almeno 24 volte sulla 29enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

