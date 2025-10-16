Femminicidio Pamela Genini Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip Nella casa di Cervia dell’uomo trovati coltelli e pistole scacciacani
In silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari che deve decidere la convalida del fermo e la misura cautelare a suo carico. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio della fidanzata Pamela Genini, che è stato interrogato stamane dal gip di Milano Tommaso Perna. Soncin, assistito dall’avvocato Simona Luceri, ha scelto la linea del silenzio come già aveva fatto subito dopo l’arresto in ospedale, dove era stato portato dopo aver inscenato un tentativo di suicidio con lo stesso coltello con cui ha infierito almeno 24 volte sulla 29enne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
A #StorieItaliane il drammatico racconto dell’ex fidanzato di Pamela, uccisa ieri a Milano ed ennesima vittima di femminicidio. - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio di Pamela Genini, Soncin resta in silenzio davanti al gip https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/pamela_genini_femminicidio_oggi_interrogatorio_gianluca_soncin-424916737/?ref=twhl… - X Vai su X
Femminicidio Pamela Genini a Milano, Gianluca Soncin aveva cercato di buttarla dal balcone durante una vacanza - Durante una vacanza all’Isola d’Elba, Gianluca Soncin avrebbe cercato di buttare Pamela Genini dal balcone. Riporta fanpage.it
Femminicidio a Milano, l’ultimo sms di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura. Chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. Si legge su ilgiorno.it
Femminicidio di Pamela Genini: Soncin non risponde al gip - Gianluca Soncin, fermato con l'accusa di avere ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al gip Tommaso Perna che si è svolto ... Lo riporta msn.com