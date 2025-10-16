Femminicidio Pamela Genini Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip Legale | Non è lucido
(Adnkronos) – Gianluca Soncin non ha risposto alle domande del gip Tommaso Perna nel corso dell'interrogatorio di convalida nel carcere di San Vittore a Milano. Il 52enne è stato fermato per l’omicidio volontario pluriaggravato della compagna Pamela Genini. L'avvocato Simona Luceri ha descritto Gianluca Soncin, "non lucido e dimesso" al termine dell'interrogatorio."Si è avvalso della facoltà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
