Milano, 16 ottobre 2025 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate Pamela Genini, nel suo appartamento in via Iglesias, a Milano. “Ha proceduto solo con la nomina del difensore di fiducia e poi ha dichiarato di non voler procedere con l'interrogatorio”, ha detto l'avvocato Simona Luceri, difensore d'ufficio di Gianluca Soncin. E ha aggiunto: “Fisicamente l'ho visto dimesso e in stato confusionale. Non ha ancora preso consapevolezza di quanto accaduto”. Pamela Genini, la morte in diretta sotto gli occhi dei vicini: inginocchiata e schiaffeggiata da Gianluca Soncin, poi le 24 coltellate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Femminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip. L’avvocato: “Non è lucido”