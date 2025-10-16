Femminicidio Pamela Genini Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip L’avvocato | Non è lucido
Milano, 16 ottobre 2025 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate Pamela Genini, nel suo appartamento in via Iglesias, a Milano. “Ha proceduto solo con la nomina del difensore di fiducia e poi ha dichiarato di non voler procedere con l'interrogatorio”, ha detto l'avvocato Simona Luceri, difensore d'ufficio di Gianluca Soncin. E ha aggiunto: “Fisicamente l'ho visto dimesso e in stato confusionale. Non ha ancora preso consapevolezza di quanto accaduto”. Pamela Genini, la morte in diretta sotto gli occhi dei vicini: inginocchiata e schiaffeggiata da Gianluca Soncin, poi le 24 coltellate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Ieri, a Milano, Pamela Genini è stata uccisa dall’ex compagno. È l’ennesimo caso di femminicidio in Italia. Oggi, però, non siamo in grado di fornire un numero preciso perché nel nostro Paese non esiste un registro ufficiale e pubblico dei femminicidi. Il report d - facebook.com Vai su Facebook
Pamela Genini, il grido d’aiuto al telefono e la morte in diretta: cronaca di un femminicidio https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/femminicidio_milano_gorla_pamela_genini_che_cosa_e_successo-424915704/?ref=twhl… - X Vai su X
Femminicidio Pamela Genini a Milano, Gianluca Soncin aveva cercato di buttarla dal balcone durante una vacanza - Durante una vacanza all’Isola d’Elba, Gianluca Soncin avrebbe cercato di buttare Pamela Genini dal balcone. Lo riporta fanpage.it
Femminicidio a Milano, l’ultimo sms di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura. Chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. ilgiorno.it scrive
Milano, femminicidio Pamela Genini: oggi interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, femminicidio Pamela Genini: oggi interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin ... Si legge su tg24.sky.it