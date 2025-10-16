Femminicidio Pamela Genini a Milano l'amica | Mi mandò le foto dove aveva lividi sotto gli occhi

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fanpage.it ha parlato con Elisa Bella Bartolotti, amica di Pamela Genini, che l'ha incontrata la mattina del suo omicidio e alla quale la vittima aveva confidato di aver paura per i comportamenti del compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

femminicidio pamela genini milanoMilano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip nell’interrogatorio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip nell’interrogatorio ... Segnala tg24.sky.it

femminicidio pamela genini milanoIl femminicidio di Pamela Genini a Milano - Nel suo appartamento un'imprenditrice e modella di 29 anni è stata accoltellata 24 volte dall'ex fidanzato, che la picchiava e minacciava da tempo ... Da ilpost.it

femminicidio pamela genini milanoFemminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip. L’avvocato: “Non è lucido” - Accusato del femminicidio di Pamela Genini, Gianluca Soncin si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Pamela Genini Milano