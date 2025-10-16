Femminicidio Pamela Genini a Milano Gianluca Soncin aveva cercato di buttarla dal balcone durante una vacanza

Durante una vacanza all'Isola d'Elba, Gianluca Soncin avrebbe cercato di buttare Pamela Genini dal balcone. Anche in quell'occasione, l'avrebbe minacciata di morte. Genini era riuscita a chiamare il personale dell'albergo, che aveva poi allontanato l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

