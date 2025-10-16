Femminicidio Pamela Genini a Milano Gianluca Soncin aveva cercato di buttarla dal balcone durante una vacanza

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una vacanza all'Isola d'Elba, Gianluca Soncin avrebbe cercato di buttare Pamela Genini dal balcone. Anche in quell'occasione, l'avrebbe minacciata di morte. Genini era riuscita a chiamare il personale dell'albergo, che aveva poi allontanato l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

femminicidio pamela genini milanoFemminicidio Pamela Genini a Milano, Gianluca Soncin aveva cercato di buttarla dal balcone durante una vacanza - Durante una vacanza all’Isola d’Elba, Gianluca Soncin avrebbe cercato di buttare Pamela Genini dal balcone. Si legge su fanpage.it

femminicidio pamela genini milanoPamela Genini, così è stata uccisa da Gianluca Soncin: 24 coltellate, le urla, l'ultimo inganno e la fuga nel terrazzo. «Se mi lasci ti ammazzo te e tua madre» - Gianluca Soncin ha fatto irruzione a casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa, mentre ... Lo riporta leggo.it

femminicidio pamela genini milanoModella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Pamela Genini Milano