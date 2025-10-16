Femminicidio Milano Soncin si avvale della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio davanti al Gip

Milano – Si è tenuto oggi davanti al giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna l'interrogatorio del 52enne Gianluca Soncin, accusato dell'omicidio della sua ex compagna, la 29enne Pamela Genini. L'uomo, arrestato nei giorni scorsi, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, rimanendo in silenzio durante l'interrogatorio. Soncin è accusato di omicidio aggravato .

Femminicidio di Pamela Genini, Soncin resta in silenzio davanti al gip https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/pamela_genini_femminicidio_oggi_interrogatorio_gianluca_soncin-424916737/?ref=twhl… - X Vai su X

Ieri, a Milano, Pamela Genini è stata uccisa dall’ex compagno. È l’ennesimo caso di femminicidio in Italia. Oggi, però, non siamo in grado di fornire un numero preciso perché nel nostro Paese non esiste un registro ufficiale e pubblico dei femminicidi. Il report d - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Milano, a casa di Soncin trovati altri coltelli - In casa di Gianluca Soncin, a Cervia, gli investigatori hanno sequestrato una decina di coltelli, 'cutter' e a serramanico, simili a quello usato per uccidere Pamela Genini, e quattro- Lo riporta ansa.it

Omicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin fa scena muta nell'interrogatorio, il legale: «Non si è ancora reso conto». A casa trovati coltelli e pistole - All'indomani dell'arresto per l'omicidio di Pamela Genini, sua ex fidanzata, il 52enne è ... Come scrive leggo.it

**Milano: femminicidio Genini, in casa di Soncin sequestrate 15 armi** - Una quindicina di armi sono state sequestrate nella casa di Cervia di Gianluca Soncin, il 52enne fermato per l’omicidio volontario pluriaggravato dell'ex compagna Pamela ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it