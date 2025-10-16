Femminicidio Milano Soncin si avvale della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio davanti al Gip

Lidentita.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – Si è tenuto oggi davanti al giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna l’interrogatorio del 52enne Gianluca Soncin, accusato dell’omicidio della sua ex compagna, la 29enne Pamela Genini. L’uomo, arrestato nei giorni scorsi, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, rimanendo in silenzio durante l’interrogatorio. Soncin è accusato di omicidio aggravato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

femminicidio milano soncin si avvale della facolt224 di non rispondere nell8217interrogatorio davanti al gip

© Lidentita.it - Femminicidio Milano, Soncin si avvale della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio davanti al Gip

News recenti che potrebbero piacerti

femminicidio milano soncin avvaleFemminicidio Milano, a casa di Soncin trovati altri coltelli - In casa di Gianluca Soncin, a Cervia, gli investigatori hanno sequestrato una decina di coltelli, 'cutter' e a serramanico, simili a quello usato per uccidere Pamela Genini, e quattro- Lo riporta ansa.it

femminicidio milano soncin avvaleOmicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin fa scena muta nell'interrogatorio, il legale: «Non si è ancora reso conto». A casa trovati coltelli e pistole - All'indomani dell'arresto per l'omicidio di Pamela Genini, sua ex fidanzata, il 52enne è ... Come scrive leggo.it

femminicidio milano soncin avvale**Milano: femminicidio Genini, in casa di Soncin sequestrate 15 armi** - Una quindicina di armi sono state sequestrate nella casa di Cervia di Gianluca Soncin, il 52enne fermato per l’omicidio volontario pluriaggravato dell'ex compagna Pamela ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Milano Soncin Avvale