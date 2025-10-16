Nicole Limonta racconta le minacce ricevute in passato dall'amica Pamela Genini, uccisa ieri nella sua abitazione nel quartiere Gorla di Milano. "Tantissime volte io e mio marito le avevamo suggerito di denunciare Soncin ma lei sapeva che rischiava di essere uccisa". E continua il racconto spiegando con dolore come la giovane "era coma in una gabbia da cui non riusciva a liberarsi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio Milano, parla l'amica di Pamela Genini: "Aveva paura dell'ex"