Femminicidio Milano parla l' amica di Pamela Genini | Aveva paura dell' ex

Tgcom24.mediaset.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicole Limonta racconta le minacce ricevute in passato dall'amica Pamela Genini, uccisa ieri nella sua abitazione nel quartiere Gorla di Milano. "Tantissime volte io e mio marito le avevamo suggerito di denunciare Soncin ma lei sapeva che rischiava di essere uccisa". E continua il racconto spiegando con dolore come la giovane "era coma in una gabbia da cui non riusciva a liberarsi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio Milano, parla l'amica di Pamela Genini: "Aveva paura dell'ex"

