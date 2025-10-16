Femminicidio Manuela Petrangeli in aula gli audio dell’ex | Ti sei scavata la fossa

“Manuela. La mia esistenza è un tormento. Ho un solo obiettivo, ma non posso svelartelo. Tu però stai scherzando con qualcosa di pericoloso. Io sono una bomba pronta a esplodere”. Gianluca Molinaro, tra il 2021 e il 2024, si rivolgeva così, con toni agghiaccianti, alla sua ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, uccisa poi a fucilate a Roma il 4 luglio 2024. Oggi quella frase, insieme a decine di altri messaggi vocali, è stata fatta ascoltare nell’aula della Prima Corte di Assise di Roma, presieduta dal giudice Paola Roia, dove si è celebrata l’udienza del processo per il femminicidio in cui è imputato lo stesso Molinaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

