Femminicidio Manuela Petrangeli gli audio dell' ex al Tg5 | Farò come Hannibal Lecter ti farò malissimo

Tgcom24.mediaset.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In aula sono stati fatti sentire dalla difesa della vittima alcuni messaggi audio del suo assassino: "Ti sego le braccia, sono una bomba a orologeria", diceva ancora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

femminicidio manuela petrangeli gli audio dell ex al tg5 far242 come hannibal lecter ti far242 malissimo

© Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio Manuela Petrangeli, gli audio dell'ex al Tg5: "Farò come Hannibal Lecter, ti farò malissimo"

News recenti che potrebbero piacerti

femminicidio manuela petrangeli audioFemminicidio Manuela Petrangeli, gli audio dell'ex che l'ha uccisa: "Sono una bomba a orologeria" - In aula gli audio inviati da Gianluca Molinaro: "Mi prenderò la mia rivincita, e sarà spaventosa" ... Scrive romatoday.it

femminicidio manuela petrangeli audioFemminicidio Petrangeli, al processo i vocali choc dell’ex. “Sono una bomba a orologeria, ti sei scavata la fossa con le tue mani” - Ascoltati in aula quaranta delle migliaia di messaggi di minacce di Gianluca Molinaro, accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, stalking e detenzione abusiva di armi ... Segnala quotidiano.net

femminicidio manuela petrangeli audioIl femminicidio di Manuela Petrangeli, in aula gli audio tra l'imputato e la vittima - In aula verranno fatti ascoltare gli audio tra l'imputato, Gianluca Molinaro, e la vittima, sua ex comp ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Manuela Petrangeli Audio