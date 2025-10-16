Femminicidio Manuela Petrangeli ecco gli audio dell' ex | Farò come Hannibal Lecter ti farò malissimo

In aula sono stati fatti sentire dalla difesa della vittima alcuni messaggi dell'assassino della fisioterapista, mandati in onda dal Tg5: "Ti sego le braccia, sono una bomba a orologeria", diceva ancora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio Manuela Petrangeli, ecco gli audio dell'ex: "Farò come Hannibal Lecter, ti farò malissimo"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gli audio delle minacce dell'ex di Manuela Petrangeli prima del femminicidio: "Denunciami, poi sarà peggio" - X Vai su X

Apre il portone alla polizia credendo sia la fine di un incubo: "È glovo". Il compagno, all'arrivo dei poliziotti l'ha però uccisa e poi ha tentato il suicidio ferendosi alla gola. L'ennesimo femminicidio vede la morte di Pamela Genini, 29 anni, uccisa nel suo apparta - facebook.com Vai su Facebook

Gli audio delle minacce dell’ex di Manuela Petrangeli prima del femminicidio: “Denunciami, poi sarà peggio” - La difesa di Manuela Petrangeli ha chiesto di far ascoltare in aula alcuni degli oltre 600 messaggi scambiati tra la vittima e l’imputato, alcuni molto ... Come scrive fanpage.it

Femminicidio Petrangeli, al processo i vocali choc dell’ex. “Sono una bomba a orologeria, ti sei scavata la fossa con le tue mani” - Ascoltati in aula quaranta delle migliaia di messaggi di minacce di Gianluca Molinaro, accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, stalking e detenzione abusiva di armi ... Riporta quotidiano.net

Il femminicidio di Manuela Petrangeli, in aula gli audio tra l'imputato e la vittima - In aula verranno fatti ascoltare gli audio tra l'imputato, Gianluca Molinaro, e la vittima, sua ex comp ... Si legge su rainews.it