Femminicidio Genini Soncin non risponde al gip
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, 52 anni, arrestato con l’accusa di aver ucciso l’ex compagna Pamela Genini. L’uomo è stato interrogato la mattina del 16 ottobre dal gip di Milano, ma ha scelto di restare in silenzio, come già avvenuto subito dopo il fermo in ospedale, dove era stato portato dopo aver simulato un tentativo di suicidio. «Al momento non è lucido», ha dichiarato la legale, aggiungendo che «l’ho trovato dimesso, non ha ancora preso consapevolezza di quanto accaduto». Soncin, che presenta un cerotto sul collo per le ferite superficiali autoinflitte dopo l’omicidio, è ora detenuto in isolamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
