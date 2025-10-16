Femminicidio di Pamela Genini | Soncin non risponde al gip
AGI - Gianluca Soncin, fermato con l'accusa di avere ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al gip Tommaso Perna che si è svolto nel carcere di San Vittore. Soncin ha scelto la strada del silenzio di fronte all' accusa di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, crudeltà e futili motivi. L'accusa, rappresentata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, ha chiesto la convalida del fermo e la misura cautelare del carcere. Pamela, 29 anni, è l'ultima donna vittima di femminicidio. Una violenza da parte del suo ex, cui aveva detto di voler interrompere la relazione, vista in tempo reale dai dirimpettai di quel terrazzino in via Iglesias nel quartiere Gorla di Milano in cui tutto si è consumato. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Milano, #femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip - X Vai su X
Ieri, a Milano, Pamela Genini è stata uccisa dall’ex compagno. È l’ennesimo caso di femminicidio in Italia. Oggi, però, non siamo in grado di fornire un numero preciso perché nel nostro Paese non esiste un registro ufficiale e pubblico dei femminicidi. Il report d - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip. L’avvocato: “Non è lucido” - Il 52enne è accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate la 29enne, che voleva chiudere la relazione con lui. Riporta ilgiorno.it
Femminicidio a Milano, l’ultimo sms di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura. Chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. Segnala ilgiorno.it
Gianluca Soncin accusato di aver ucciso Pamela Genini, la difesa: «Non lucido e fisicamente dimesso» VIDEO - Così l’avvocato Simona Luceri, difensore di ufficio di ... Segnala ilgazzettino.it