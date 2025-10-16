Femminicidio di Pamela Genini | Soncin non risponde al gip

AGI - Gianluca Soncin, fermato con l'accusa di avere ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al gip Tommaso Perna che si è svolto nel carcere di San Vittore. Soncin ha scelto la strada del silenzio di fronte all' accusa di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, crudeltà e futili motivi. L'accusa, rappresentata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, ha chiesto la convalida del fermo e la misura cautelare del carcere. Pamela, 29 anni, è l'ultima donna vittima di femminicidio. Una violenza da parte del suo ex, cui aveva detto di voler interrompere la relazione, vista in tempo reale dai dirimpettai di quel terrazzino in via Iglesias nel quartiere Gorla di Milano in cui tutto si è consumato. 🔗 Leggi su Agi.it

