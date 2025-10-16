Femminicidio di Pamela Genini | Soncin non risponde al gip

AGI - Gianluca Soncin, fermato con l'accusa di avere ucciso l'ex fidanzata Pamela Genini, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al gip Tommaso Perna che si è svolto nel carcere di San Vittore. Soncin ha scelto la strada del silenzio di fronte all' accusa di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, crudeltà e futili motivi. L'accusa, rappresentata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, ha chiesto la convalida del fermo e la misura cautelare del carcere.  Pamela, 29 anni, è l'ultima donna vittima di  femminicidio. Una  violenza  da parte del suo  ex, cui aveva detto di voler interrompere la relazione, vista in  tempo reale  dai dirimpettai di quel  terrazzino  in  via Iglesias  nel quartiere  Gorla di Milano  in cui tutto si è consumato. 🔗 Leggi su Agi.it

