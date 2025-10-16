Femminicidio di Milano interrogato Gianluca Soncin | ha ucciso Pamela Genini con 24 coltellate

Con l’arrivo nel carcere di San Vittore della pm Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Letizia Mannella, a breve inizierà l’interrogatorio di Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate l’altroieri sera a Milano Pamela Genini, che voleva lasciarlo. L’uomo, che ha inscenato un tentativo di suicidio ed è stato portato in. 🔗 Leggi su Feedpress.me

