Ravenna, 16 ottobre 2025 – I vicini, a Cervia, hanno capito che era successo qualcosa nelle prime ore di ieri mattina, quando sono arrivate la squadra mobile e la scientifica per una perquisizione durata diverse ore con lo scopo di individuare elementi utili all’inchiesta. Difficile, però, immaginare uno scenario così grave: Gianluca Soncin, 52 anni, residente a Cervia, poche ore prima a Milano era stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la sua ex, Pamela Genini, 29 anni, modella e imprenditrice, con 24 coltellate. I poliziotti, chiamati dai vicini, sono arrivati quando l’uomo era già dentro all’appartamento di lei: l’hanno trovata morta, mentre lui si era ferito con un coltello al collo nel tentativo di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Femminicidio, Cervia sconvolta. Perquisizione in casa di Soncin, viveva vicino alle Saline