Femminicidio Cervia sconvolta Perquisizione in casa di Soncin viveva vicino alle Saline
Ravenna, 16 ottobre 2025 – I vicini, a Cervia, hanno capito che era successo qualcosa nelle prime ore di ieri mattina, quando sono arrivate la squadra mobile e la scientifica per una perquisizione durata diverse ore con lo scopo di individuare elementi utili all’inchiesta. Difficile, però, immaginare uno scenario così grave: Gianluca Soncin, 52 anni, residente a Cervia, poche ore prima a Milano era stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la sua ex, Pamela Genini, 29 anni, modella e imprenditrice, con 24 coltellate. I poliziotti, chiamati dai vicini, sono arrivati quando l’uomo era già dentro all’appartamento di lei: l’hanno trovata morta, mentre lui si era ferito con un coltello al collo nel tentativo di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Cervia, Gianluca Soncin e il femminicidio di Milano: Pamela Genini uccisa con 24 coltellate - X Vai su X
Milano, Gianluca Soncin 52enne di Cervia, ha ucciso la compagna Pamela Genini di 29 anni e ha tentato il suicidio - facebook.com Vai su Facebook
Cervia sotto choc per il femminicidio di Milano, Gianluca Soncin viveva qui: “Non parlava con nessuno” - All’alba i vicini hanno visto carabinieri, polizia e vigili del fuoco sotto l’abitazione del 52enne. Secondo msn.com