Femminicidio a Somma Vesuviana | morta 60enne ricoverata da 2 mesi marito 70enne confessò

Tempo di lettura: < 1 minuto Lo scorso 6 agosto i carabinieri avevano arrestato il marito, un 70enne residente a Somma Vesuviana, accusato di tentato omicidio. Ma oggi è morta la 60enne Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, di origini ucraine. La donna era ricoverata da oltre due mesi al Camaldoli Hospital di Napoli, fin dall’inizio in gravi condizioni. Tutto sarebbe avvenuto tra il 2 e il 3 agosto. Secondo le indagini dei militari di Castello di Cisterna, coordinati dalla procura di Nola, all’origine della storia c’è una lite familiare per futili motivi. In quella circostanza, il marito avrebbe colpito la moglie con una mazzuola da carpentiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

