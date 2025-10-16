Femminicidio a Somma Vesuviana | morta 60enne ricoverata da 2 mesi marito 70enne confessò
Tempo di lettura: < 1 minuto Lo scorso 6 agosto i carabinieri avevano arrestato il marito, un 70enne residente a Somma Vesuviana, accusato di tentato omicidio. Ma oggi è morta la 60enne Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, di origini ucraine. La donna era ricoverata da oltre due mesi al Camaldoli Hospital di Napoli, fin dall’inizio in gravi condizioni. Tutto sarebbe avvenuto tra il 2 e il 3 agosto. Secondo le indagini dei militari di Castello di Cisterna, coordinati dalla procura di Nola, all’origine della storia c’è una lite familiare per futili motivi. In quella circostanza, il marito avrebbe colpito la moglie con una mazzuola da carpentiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate davanti a decine di testimoni dal compagno che aveva lasciato. È l’ultimo femminicidio in Italia solo in ordine di tempo. Che ce ne saranno altri è certezza data da statistiche uguali da anni: una donna uccisa ogni t - facebook.com Vai su Facebook
Somma Vesuviana, è morta la donna aggredita dal marito: arrestato 70enne per omicidio - È deceduta oggi Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, classe 1965, cittadina ucraina ricoverata dal 6 agosto scorso al Camaldoli Hospital di Somma Vesuviana, è morta la donna aggredita dal m ... Secondo marigliano.net
Somma Vesuviana, muore Vasyl’yeva Olena: il marito la colpisce con una mazzuola e finge una rapina - A Somma Vesuviana, nel Napoletano, una donna di 60 anni, Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, è morta dopo giorni di agonia. Lo riporta alphabetcity.it
Somma Vesuviana, colpita alla testa dal compagno: 60enne muore dopo mesi in ospedale - Non è riuscita a sopravvivere alla violenza del compagno Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, la 60enne ucraina che lo scorso 6 agosto fu colpita alla testa dal compagno con ... Si legge su msn.com