Femminicidio a Milano uccisa dal compagno sul balcone con 24 coltellate
Milano, 16 ottobre 2025 – Ha ucciso la compagna 29enne Pamela Genini con 24 coltellate, poi ha t entato il suicidio. E’ accaduto nella tarda serata di martedì a Milano. Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella, non in pericolo di vita, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. Modella e imprenditrice, nata a Bergamo, l a vittima sarebbe stata trascinata dal 52enne sul balconcino dell’appartamento di via Iglesias dove viveva e accoltellata. A quanto si apprende, la 29enne voleva lasciare il compagno. Aveva chiesto aiuto a un amico, il quale ha lanciat o l’allarme chiedendo l’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
