Femminicidio a Milano Soncin non risponde al magistrato

Tv2000.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il femminicidio a Milano della 29enne Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate dal compagno. Interrogato, Gianluca Soncin non risponde al magistrato. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

