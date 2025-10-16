Femminicidio a Milano Soncin non risponde al magistrato

Il femminicidio a Milano della 29enne Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate dal compagno. Interrogato, Gianluca Soncin non risponde al magistrato. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio a Milano, Soncin non risponde al magistrato

Approfondisci con queste news

#Milano, femminicidio #Genini: "In casa di Soncin sequestrate 15 armi" - X Vai su X

Ieri, a Milano, Pamela Genini è stata uccisa dall’ex compagno. È l’ennesimo caso di femminicidio in Italia. Oggi, però, non siamo in grado di fornire un numero preciso perché nel nostro Paese non esiste un registro ufficiale e pubblico dei femminicidi. Il report d - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio a Milano: Soncin non risponde al gip e resta in carcere - Lo ha deciso il gip di Milano Tommaso Perna che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare, come richiesto dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella nelle indagini ... Da ansa.it

Femminicidio Milano, Soncin non risponde al gip - (LaPresse) Gianluca Soncin, accusato della morte di Pamela Genini, 29 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Soncin non risponde al gip, l'avvocata: «Non è in condizioni lucidissime». Le violenze su Pamela Genini prima del femminicidio: calci, minacce, lividi, una pistola puntata - In un anno e mezzo di relazione con Pamela Genini un crescendo di maltratt ... Da milano.corriere.it