Femminicidio a Milano Soncin muto davanti al gip

Dopo l'orrore, il silenzio. Nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore a Milano, Gianluca Soncin si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 52enne è accusato di omicidio premeditato dell'ex fidanzata, Pamela Genini, di 29 anni. Non ha parlato agli inquirenti, ma ha fatto sapere di aver nominato un avvocato di fiducia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio a Milano, Soncin muto davanti al gip

