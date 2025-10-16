Femminicidio a Milano al via l' interrogatorio di Soncin L' ex fidanzato di Pamela | Volev

Agi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Le aveva fatto lasciare il lavoro, l'aveva costretta a cambiare radicalmente le abitudini di vita, non le permetteva di vedere le amiche e nemmeno di contattarle per telefono, l 'aveva aggredita e minacciata di morte". F.D. è l'ex fidanzato di Pamela Genini, l'ultima persona con cui la giovane donna ha parlato lasciandole intendere di essere in pericolo mentre Gianluca Soncin era in casa sua col coltello col quale l'avrebbe uccisa. F.D.è anche il testimone che ha messo a verbale i contorni del "quadro agghiacciante", lo definiscono gli inquirenti, entro i quali la storia tra i due è finita in un imbuto di violenza, con tante 'bandiere rosse' di pericolo che sventolavano in modo sinistro. 🔗 Leggi su Agi.it

femminicidio a milano al via l interrogatorio di soncin l ex fidanzato di pamela volev

© Agi.it - Femminicidio a Milano, al via l'interrogatorio di Soncin. L'ex fidanzato di Pamela: "Volev...

Altri contenuti sullo stesso argomento

femminicidio milano via interrogatorioFemminicidio, al via l’interrogatorio a Milano - Con l’arrivo nel carcere di San Vittore della pm Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Letizia Mannella, a breve inizierà l’interrogatorio di Gianluca Soncin, il 52enne accusato ... Segnala ecodibergamo.it

femminicidio milano via interrogatorioMilano, femminicidio Pamela Genini: oggi interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, femminicidio Pamela Genini: oggi interrogatorio davanti al gip di Gianluca Soncin ... Secondo tg24.sky.it

femminicidio milano via interrogatorioFemminicidio di Pamela Genini, oggi l’interrogatorio del killer. Il criminologo: “Egoismo fuori da ogni umana comprensione” - Il brutale femminicidio di Pamela Genini, avvenuto ieri a Milano, ha scosso l'intero Paese. milano.cityrumors.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Milano Via Interrogatorio