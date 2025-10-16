Femia confiscate ville e auto di super lusso

Un’indagine molto complessa, dai tanti strati e dalle mille forme e complicazioni. Indagine che oggi, dopo 12 anni dal sequestro, raccoglie i suoi frutti. È stata eseguita infatti una sentenza definitiva di condanna emessa dalla Corte d’Appello e confermata dalla Cassazione e così arriva la confisca definitiva del patrimonio di 45 milioni di Nicola Femia, 64enne, imprenditore calabrese arrestato nel 2013 nell’operazione ’ Black Monkey ’ sulle slot illegali. In altre parole, oggi viene trasferita definitivamente la proprietà dei beni dalla persona allo Stato. Femia ha vissuto a lungo con la famiglia a Conselice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Femia, confiscate ville e auto di super lusso

