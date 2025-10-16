“La conferma del bonus mobili anche per il prossimo anno rappresenterebbe per la filiera legno-arredo una notizia molto positiva che dimostrerebbe l'attenzione concreta del governo a un settore che esporta oltre il 50% dei propri prodotti di arredo e che, alla luce delle tensioni geopolitiche e dei dazi commerciali Usa, sta riscontrando rallentamenti e raffreddamenti in alcuni mercati strategici”, Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo interviene così nel dibattito sulla legge finanziaria a cui le imprese del settore guardano con attenzione. “Confermare misure come il bonus mobili e interventi edilizi - ecobonus e bonus casa - significherebbe dare ossigeno al mercato interno, stimolando la domanda e dando fiducia ai consumatori", aggiunge Feltrin che sottolinea come il bonus mobili si sia dimostrato negli anni "uno strumento efficace in questa direzione, capace di accompagnare le famiglie nelle scelte di rinnovamento degli arredi e di contribuire alle performance delle imprese di una filiera che rappresenta circa il 4,3% del Pil nazionale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Federlegno: l'export soffre, il bonus mobili può rilanciare il mercato interno