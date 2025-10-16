Federico Mastrostefano si ubriaca e fa gaffe a UeD svelato un retroscena su Magda

A tirare troppo la corda, va a finire che si spezza. Questo è un po’ il riassunto di quanto accaduto nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono stati prevalentemente gli esponenti del Trono Over. Federico Mastrostefano, con i suoi modi da “Sciupafemmine” divertente e burlone, ha finito per rimanere senza dame. Ma non solo. Ecco tutto quello che è successo. Al Trono Over di Uomini e Donne Federico Mastrostefano viene liquidato dopo alcuni comportamenti. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Sabrina Zago, la quale ha deciso di interrompere la conoscenza con Ernesto, ed ha voluto proseguire solamente con Nicola. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Federico Mastrostefano si ubriaca e fa gaffe a UeD, svelato un retroscena su Magda

News recenti che potrebbero piacerti

«Non provo attrazione per lei». Federico Mastrostefano non ha usato mezzi termini durante la registrazione di Uomini e Donne di martedì 14 ottobre. Eppure, la sera prima, tra lui e Agnese De Pasquale c’erano stati persino dei baci. Una situazione che ha spi - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Federico Mastrostefano, cavaliere di Uomini e Donne/ Bacio con Agnese, poi scintille in studio - Tutto su Federico Mastrostefano, il cavaliere di Uomini e Donne che divide lo studio uscendo con agnese De Pasquale e Francesca. Riporta ilsussidiario.net

Chi è Federico Mastrostefano, cavaliere di Uomini e donne/ Bacio con Veronica, lite con Agnese e Rosanna - Chi è Federico Mastrostefano, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce con Veronica, Agnese e Rosanna. Scrive ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano "indeciso" sulle corteggiatrici: cosa è successo in studio con Maria De Filippi - E nel caso di Federico Mastrostefano, il ritorno fa parlare (ma non in positivo). Da msn.com