Febbre dei droni tutti li vogliono ma non riescono a produrli

La febbre dei droni da guerra, soprattutto di quelli piccoli e a basso costo, non accenna a ridursi. C’è però un problema: nessuno, tranne la Cina, oggi riesce a costruirne con la rapidità necessaria per poterli utilizzare in combattimento, quindi perdendoli. Il punto è questo: i sistemi a pilotaggio remoto più leggeri evolvono rapidamente dal punto di vista tecnico e riempire gli arsenali per poi non utilizzarli li rende inutili nel giro di poco tempo, anche meno di un anno. Lo sanno bene gli ucraini, che però li utilizzano in continuazione contro i russi, lo sanno cinesi, turchi e iraniani. Gli europei se ne sono accorti e proprio quello della produzione è uno degli argomenti più spinosi del progetto “Muro di droni” che Bruxelles ha annunciato ormai due settimane fa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Febbre dei droni, tutti li vogliono ma non riescono a produrli

News recenti che potrebbero piacerti

YouTG.net. . DRONI DA GUERRA IN SARDEGNA, CGIL: "IL FUTURO DEL SULCIS NON PUÒ ESSERE AFFIDATO A PRODUZIONI PER ATTIVITÀ MILITARI" ALGHERO, GIALLO IN PORTO: UOMO TROVATO MORTO A BORDO DI UNA BARCA, DISPOST - facebook.com Vai su Facebook

Un po’ di risposte su tutti questi droni e attacchi russi in Europa - In realtà nessun governo europeo ha dubbi sul fatto che dietro a questa ondata di attacchi ci sia la Russia. Scrive ilpost.it

Low cost e devastanti: tutti vogliono imitare i droni Shahed usati da Mosca - Si sta scatenando una vera e propria corsa globale a copiare i droni iraniani Shahed, utilizzati con terribile efficacia dalla Russia in Ucraina. Secondo adnkronos.com

Il «muro di droni» dell’Ue è già pieno di crepe - La proposta sui droni della Von der Leyen non piace ai principali paesi Ue, che hanno dubbi sui costi e sull'invadenza della Commissione ... Lo riporta tempi.it