FDS Restelli | Il nostro connubio con lo sport è inscindibile E quella volta con Paltrinieri…

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Responsabile External Communication di Unipol Gianmaria Restelli, presente al Festival dello Sport fin dalla prima edizione, racconta il legame tra la compagnia assicurativa e le discipline sportive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fds restelli il nostro connubio con lo sport 232 inscindibile e quella volta con paltrinieri8230

© Gazzetta.it - FDS, Restelli: "Il nostro connubio con lo sport è inscindibile. E quella volta con Paltrinieri…"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Fds Restelli Nostro Connubio