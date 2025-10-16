FdI supera ' quota 30' al massimo dalle Europee Bene Pd e Avs
AGI - Sta forse nel periodo di riferimento, cioè le due settimane successive alle Regionali nelle Marche, la spiegazione del dato piu' evidente della Supermedia di oggi, cioè la crescita di FdI al 30,5%, il miglior dato dalle Europee dello scorso anno. Anche Pd e Avs crescono un po', forse 'capitalizzando' la mobilitazione pro Gaza, mentre M5s perde quasi un punto (-0,8%). Nel complesso, quindi, si verifica un leggero rafforzamento del centrodestra rispetto alle forze di opposizione. Quanto invece ai partiti di centro, si segnala un 'avvicinamento' tra Iv e Azione. Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:. 🔗 Leggi su Agi.it
