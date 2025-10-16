FC 26 SBC Nuove Valutazioni | Croix Bethune 85 OVR – Regista con Doppio PlayStyle++!
Dalle Nuove Valutazioni arriva una SBC estremamente interessante per rinforzare il tuo centrocampo: Croix Bethune 85 OVR! Questa giocatrice offre un set di statistiche eccezionalmente bilanciate e, soprattutto, un raro e potente doppio PlayStyle Plus (Regista). Se cerchi un centrocampista (CAMCM) completo, con ottima finalizzazione e capacità di creare gioco, questa carta è la risposta! Hai solo 7 giorni per sbloccarla. Il Premio: Croix Bethune Nuove Valutazioni (85 OVR). Bethune è un centrocampista versatile (CAMCM) con una forte inclinazione offensiva, ma con statistiche difensive sufficienti (DIF 70) per recuperare palla: Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 4 Stelle Piede Debole. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
