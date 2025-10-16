È il momento della tua dose settimanale di SBC ad alto rendimento! Gli “Incontri Principali” sono stati rilasciati, offrendo l’opportunità di sbloccare quattro pacchetti intermedi e un Pacchetto Giocatori Oro Premium finale. Questa settimana, l’attenzione è puntata sui derby di Ligue 1, Bundesliga, Premier League e un match della Serie A. Hai solo 7 giorni per completare queste sfide! Il Premio Finale. Completando tutte e 4 le sfide: 1x Pacchetto giocatori oro premium (Scambiabile) Le 4 Sfide Dettagliate. 1 – PSG vs Strasburgo. Focus: Ligue 1 e Nazionalità Francese.. Requisiti Chiave: Minimo 1 giocatore francese. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC “Incontri Principali”: Le 4 Sfide Settimanali dei Campionati Europei!