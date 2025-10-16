FC 26 Mercato in fermento con il Team 2 di Ratings Reload | i consigli di John FutUniverse

La seconda settimana della promo Ratings Reload porta con sé tanta incertezza nel mercato di EA Sports FC 26. Le nuove carte del Team 2 hanno infatti scosso i prezzi e reso il trading più imprevedibile che mai. Tuttavia, come spiega John FutUniverse nel suo ultimo video, dove c’è rischio ci sono anche grandi opportunità. In questo nuovo episodio, John analizza i movimenti del mercato legati alla promo, evidenziando i momenti giusti per investire e gli errori da evitare per non perdere crediti. Un contenuto utile sia per chi vuole fare trading, sia per chi desidera semplicemente capire come si sta evolvendo l’economia del gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

