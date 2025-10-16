Fatti e misfatti dell’onorificenza ad Albanese

Ho sempre creduto, nella mia ingenuità, che la cittadinanza onoraria fosse assegnata dal consiglio comunale ad un personaggio che avesse in qualche modo dato lustro o contribuito al bene della città. Ora èstata concessa a Francesca Albanese che forse non sa nemmeno dove sia Bologna. Così come fu data tempo fa a Roberto Saviano. Ho il dubbio che sia una onorificenza politica o sbaglio? Roberto Fiammenghi Risponde Beppe Boni Su Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per la Palestina, abbiamo già speso troppe parole. La scelta del Comune di Bologna ha diviso la sinistra, spaccato Il Pd indignato la maggioranza dei bolognesi che certo non si sentono concittadini di una signora che umilia la senatrice Segre e non vuol sentire parlare del 7 ottobre come se Hamas fosse un club di boy scout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it