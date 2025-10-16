Farwest morte di David Rossi | la perizia che cambia il caso-Mps

Potrebbe esserci la 'ndrangheta dietro la morte di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena: lo rivela un'inchiesta della trasmissione Farwest, come si vedrà nella puntata in onda domani, venerdì 17 ottobre, su Rai 3. Un elemento, in particolare, avrebbe portato verso questa direzione: si tratta del numero 4099009. Se all'inizio si è pensato a una telefonata, in un secondo momento è emerso il sospetto che quelle cifre potessero nascondere qualcos'altro. L'ipotesi è che potesse trattarsi di un certificato di deposito al portatore, uno strumento oggi illegale, che secondo molti in passato veniva utilizzato per pagare tangenti o alimentare fondi neri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

