Cercavano di investire nel territorio emiliano e laziale, in particolare a Bologna e Roma, acquisendo attività imprenditoriali e gestendole illegalmente, come un parcheggio nei pressi dell’aeroporto felsineo. È emerso dall’operazione Bononia Gate della polizia che ha portato a 8 misure cautelari a carico perlopiù di pregiudicati calabresi e al sequestro di 1,5 milioni di euro. Alcuni dei reati contestati dalla Procura hanno l’aggravante di essere stati commessi per agevolare la cosca Piromalli e Molé. Due commercialisti erano complici del gruppo. Tutto è partito da una denuncia dell’aeroporto di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faro sulla ’ndrangheta. Affari illeciti, 8 arresti