Farinetti e la Resistenza Permanente

Lidentita.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre prossimo la Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba di Oscar Farinetti inaugura la stagione 20252026 con un doppio appuntamento che unisce pensiero, letteratura e partecipazione Sabato 18 ottobre, alle 18.30, presso il teatro di Fontanafredda, Paola Farinetti presenterà la nuova stagione del laboratorio di Resistenza Permanente, ciclo di incontri che da 16 anni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

