Farinetti e la Resistenza Permanente

Sabato 18 ottobre prossimo la Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba di Oscar Farinetti inaugura la stagione 20252026 con un doppio appuntamento che unisce pensiero, letteratura e partecipazione Sabato 18 ottobre, alle 18.30, presso il teatro di Fontanafredda, Paola Farinetti presenterà la nuova stagione del laboratorio di Resistenza Permanente, ciclo di incontri che da 16 anni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Farinetti e la Resistenza Permanente

Argomenti simili trattati di recente

Oggi, sabato 11 ottobre, a Fontanafredda il Laboratorio di Resistenza Permanente affronta il tema del cibo con Ravasi, Farinetti e altri esperti - facebook.com Vai su Facebook

Farinetti: “Israele e Palestina ostaggio di Hamas e Netanyahu. Serve un cambio politico dal basso” - L’imprenditore Oscar Farinetti è intervenuto sul nuovo attentato in Israele, che ha causato sei vittime, con un’analisi diretta sulla situazione di stallo che da mesi paralizza il Medio Oriente. Come scrive la7.it