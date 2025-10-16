Fare sistema | il ruolo del terzo settore nell’integrazione dei servizi Il convegno

Dalle reti informali alle alleanze strutturate: il terzo settore come interlocutore dei servizi sociali. Questo il tema al centro del seminario in programma nel Palazzo Vescovile di Arezzo giovedì 23 ottobre dalle 9 alle 13. L’iniziativa promossa da Caritas Toscana è la terza tappa di un percorso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

