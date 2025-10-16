Fare la fila fa bene al cervello lo dice la scienza

Un nuovo studio mostra che aspettare non è sempre tempo perso. Al contrario, può migliorare il nostro equilibrio mentale, aumentare la pazienza e persino stimolare la creatività. Quando impariamo a considerare l’attesa come una fase utile del processo non solo viviamo meglio ma rafforziamo la nostra capacità di gestire emozioni e decisioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

