Fare impresa è come remare da soli non c’è personale In futuro meno gelatai più macchine Intervista al gelatiere Alberto Vitaro
Per Alberto Vitaro, fondatore della Cremeria Vitaro, la difficoltà più grande non è creare un gelato perfetto, ma trovare chi voglia imparare il mestiere. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
News recenti che potrebbero piacerti
Anche noi di Venetex condividiamo e sosteniamo il nuovo modo di fare impresa promosso da Sardex e Nativa. Un modello che mette al centro il benessere delle persone, dei territori e dell’ambiente. Le Società Benefit scelgono di integrare nel proprio statut - facebook.com Vai su Facebook
Oggi E. Giardina Confartigianato Imperia, L. Pittameglio Cna La Spezia e R. Carai CNA Savona hanno guidato studenti e studentesse tra norme, scelte e modelli d’impresa. Scopri i prossimi moduli del percorso Fare Impresa : https://rivlig.camcom.gov.it/lavoro - X Vai su X