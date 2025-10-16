Faraoni ricorda il suo esordio in Champions con l’Inter | Mi tremavano le gambe lì c’erano campioni e io non lo ero Ho un solo rimpianto

Inter News 24 Faraoni ricorda il suo esordio in Champions con l’Inter: «Mi tremavano le gambe, lì c’erano campioni e io non lo ero». Le parole dell’ex Verona. Intervistato da Gianlucadimarzio.com, l’ex terzino del Verona, Davide Faraoni, oggi svincolato, si è raccontato e ha parlato di alcune tappe della propria carriera tra le quali l’esordio in Champions League con la maglia dell’Inter. COME STO? – « Sto bene, cerco di vivermi questo momento con tranquillità perché quando sei quasi alla fine dopo tanti anni di carriera è un po’ dura. Ma io voglio ancora giocare a calcio ». IL VERONA – « Sono arrivato a Verona in Serie B nel 2019, e per me era un trasferimento qualunque, attraverso il quale puntavo a tornare in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

