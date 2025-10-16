FaoMattarella | più mezzima resta fame

10.50 All'inaugurazione a Roma del Museo per l'alimentazione e l'agricoltura della Fao, Mattarella ha sottolineato il messaggio dell'iniziativa, dal 1951, dalla sicurezza alimentare alla sostenibilità degli ecosistemi. "Il percorso per raggiungere questi obiettivi,già tracciato nell'Agenda 2030 dell'Onu,resta in gran parte inattuato, ivi inclusa l'aspirazione a un mondo senza più fame". "Triste paradosso", lamenta il capo dello Stato. "Crescono risorse e tecnologia, ma vi sono nuovi scenari di carestia e inaccettabili sperequazioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it