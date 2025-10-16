FAO World Food Forum | strade chiuse e viabilità a Roma

Roma, 16 ottobre 2025 – Giornata intensa a Roma, tra appuntamenti internazionali, controlli straordinari e variazioni alla mobilità. Ecco il quadro completo degli eventi di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, utile per chi vive, lavora o si muove a Roma. Sicurezza e grande evento del giorno: World Food Forum alla FAO. Oggi Roma ospita la Giornata Mondiale dell’Alimentazione nell’ambito del World Food Forum, in corso alla sede della FAO, alle Terme di Caracalla. Alla cerimonia inaugurale sono attesi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Leone XIV, motivo per cui la Questura di Roma ha predisposto un articolato piano sicurezza con controlli ai varchi, unità antiterrorismo e sistemi antidrone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Roma #viabilità World Food Forum, modifiche alla viabilità nell'area di Caracalla. Domani Giornata mondiale dell'alimentazione https://romamobilita.it/it/node/26637 - X Vai su X

Milan Urban Food Policy Pact Global Forum Closing Ceremony Giovedì 16 ottobre 2025 Dalle 15:30 alle 17:00 In occasione del World Food Day e della quarta giornata del Milan Urban Food Policy Pact Global Forum 2025, la cerimonia di chiusura ra - facebook.com Vai su Facebook

Italia: Roma, apre World Food Forum 2025 durante 80mo anniversario FAO - Il World Food Forum (WFF) 2025 ha aperto ieri presso la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a ... romadailynews.it scrive

FAO: capo economista chiede innovazione, cooperazione globale per combattere fame - Per porre fine alla fame nel mondo e costruire sistemi agroalimentari resilienti sono necessari innovazione, investimenti e partnership internazionali, ha ... Secondo romadailynews.it

Forum alimentare alla Fao, il papa al Quirinale e Aqaba Process: Roma blindata tre giorni - Sino a venerdì saranno presenti in città oltre 130 delegazioni governative provenienti da tutto il mondo. Riporta romatoday.it