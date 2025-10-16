Fao Papa Leone XIV e Mattarella alla celebrazione degli 80 anni dell' agenzia Onu

Tg24.sky.it | 16 ott 2025

La Giornata mondiale dell'Alimentazione, che cade oggi 16 ottobre, coincide quest'anno con l'80esimo anniversario della Fao, l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura e ha come tema "Mano nella mano per un cibo migliore e un futuro migliore". All'evento, a Roma, partecipano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Papa Leone XIV, la premier Giorgia Meloni e il direttore Generale della Fao QU Dongyu. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

