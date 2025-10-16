Fao Papa Leone XIV e Mattarella alla celebrazione degli 80 anni dell' agenzia Onu

La Giornata mondiale dell'Alimentazione, che cade oggi 16 ottobre, coincide quest'anno con l'80esimo anniversario della Fao, l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura e ha come tema "Mano nella mano per un cibo migliore e un futuro migliore". All'evento, a Roma, partecipano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Papa Leone XIV, la premier Giorgia Meloni e il direttore Generale della Fao QU Dongyu. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Fao, Papa Leone XIV e Mattarella alla celebrazione degli 80 anni dell'agenzia Onu

