"Sono fiera di confermare e sottolineare l'impegno dell'Italia nel rafforzare la sovranità alimentare del continente africano tramite il Piano Mattei che coniuga lo sforzo pubblico con investimenti privati??in partenariati paritari con le nazioni africane". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha rilanciato l'iniziativa oggi al World Food Forum della Fao in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione e degli 80 anni dalla fondazione dell'organizzazione che fa capo alle Nazioni Unite. "L'Italia ha sempre creduto nel diritto umano universale all'alimentazione. Il Santo Padre ci ha oggi ricordato che "raggiungere l'obiettivo fame zero sarà possibile solo se ci sarà la volontà reale di farlo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fao, Meloni: "Italia in prima linea per aiuti". Tajani: "A Gaza 100 tonnellate di cibo"