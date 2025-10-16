Fao Mattarella | percorso Agenda 2030 in gran parte inattuato
Il percorso dell’Agenda 2030 per la sicurezza alimentare e la sostenibilità degli ecosistemi “resta purtroppo in gran parte inattuato, ivi inclusa l’aspirazione a un mondo senza più fame” Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao MuNe) nell’ambito delle iniziative. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
