FAO | capo economista chiede innovazione cooperazione globale per combattere fame
Per porre fine alla fame nel mondo e costruire sistemi agroalimentari resilienti sono necessari innovazione, investimenti e partnership internazionali, ha affermato Maximo Torero, capo economista dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), in un’intervista esclusiva con Xinhua durante il World Food Forum (WFF) 2025 attualmente in corso. Il WFF di quest’anno coincide con l’80mo anniversario della FAO. Il forum, che si svolge fino al 17 ottobre a tema “Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori”, riunisce il Global Youth Forum, il Science and Innovation Forum (SIF) e l’Hand-in-Hand Investment Forum (HIH). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dazi, geopolitica, guerre commerciali: nonostante domini l'incertezza, per il FMI l'economia reale sembra resistere meglio del previsto. Secondo Marco Valli, capo economista di Unicredit, ci sono due motivi principali: la tenuta dei bilanci privati e le politiche m
? Milano, 14 ott. (askanews) - I tentativi dell'Ue di integrare le economie dei suoi 27 Stati membri sono stati insufficienti a stimolare la crescita, ha affermato il capo economista del Fmi Pierre-Olivier Gourinchas, secondo il quale è necessario fare di più per all