FAO | capo economista chiede innovazione cooperazione globale per combattere fame

Per porre fine alla fame nel mondo e costruire sistemi agroalimentari resilienti sono necessari innovazione, investimenti e partnership internazionali, ha affermato Maximo Torero, capo economista dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), in un’intervista esclusiva con Xinhua durante il World Food Forum (WFF) 2025 attualmente in corso. Il WFF di quest’anno coincide con l’80mo anniversario della FAO. Il forum, che si svolge fino al 17 ottobre a tema “Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori”, riunisce il Global Youth Forum, il Science and Innovation Forum (SIF) e l’Hand-in-Hand Investment Forum (HIH). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

