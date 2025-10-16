Fantozzi!!! Una mostra pazzesca Memorabilia manifesti e video Un personaggio dentro di noi
Bologna, 16 ottobre 2025 – Una mostra ’analogica’, per differenziarla dalle esposizioni immersive e multimediali che vanno per la maggiore. Fantozzi!!! Una mostra pazzesca, inaugurata al Grand Tour Italia, ripercorre infatti il cammino del ragionier Ugo Fantozzi, l’antieroe social-pop creato da Paolo Villaggio, attraverso memorabilia cartacea (più alcuni filmati) della collezione di Guido Andrea Pautasso, con la curatela di Luca Bochicchio: si parte dai libri – il primo fu pubblicato nel 1971 e da lì, quattro anni dopo, nacque il primo Fantozzi –, si passano in rassegna più di un centinaio di locandine e manifesti cinematografici d’epoca, fotobuste, riviste, brochure, fotografie, fumetti, dischi e audiocassette (solo esposti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una mostra dedicata al ragionier Fantozzi a Grand Tour Italia. Personaggio raccontato attraverso documenti e immagini originali #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Una mostra dedicata al ragionier Fantozzi a Grand Tour Italia. Personaggio raccontato attraverso documenti e immagini originali #ANSA - X Vai su X
Fantozzi!!! Una mostra pazzesca. Memorabilia, manifesti e video. “Un personaggio dentro di noi” - Il collezionista Pautasso è figlio del direttore editoriale Rizzoli che lanciò Villaggio. Da msn.com
Fantozzi!!! Una mostra pazzesca - La EARTH Foundation presenta una nuova mostra dedicata al celebre personaggio letterario e cinematografico italiano rappresentato dal ragionier Ugo Fantozzi, ... Scrive artribune.com
Fantozzi!!! Una mostra pazzesca a Bologna - Una mostra pazzesca a Bologna che celebra l’ironia e l’anima del nostro tempo. Da msn.com