Bologna, 16 ottobre 2025 – Una mostra 'analogica', per differenziarla dalle esposizioni immersive e multimediali che vanno per la maggiore. Fantozzi!!! Una mostra pazzesca, inaugurata al Grand Tour Italia, ripercorre infatti il cammino del ragionier Ugo Fantozzi, l'antieroe social-pop creato da Paolo Villaggio, attraverso memorabilia cartacea (più alcuni filmati) della collezione di Guido Andrea Pautasso, con la curatela di Luca Bochicchio: si parte dai libri – il primo fu pubblicato nel 1971 e da lì, quattro anni dopo, nacque il primo Fantozzi –, si passano in rassegna più di un centinaio di locandine e manifesti cinematografici d'epoca, fotobuste, riviste, brochure, fotografie, fumetti, dischi e audiocassette (solo esposti).

© Ilrestodelcarlino.it - Fantozzi!!! Una mostra pazzesca. Memorabilia, manifesti e video. “Un personaggio dentro di noi”